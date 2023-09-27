أول تعليق من ياسمين صبري على اعتمادها اطلالات باهظة الثمن

الوكيل الإخباري- تحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن سر ظهورها المتكرر داخل طائرة خاصة ونشرها لصور بإطلالات باهظة الثمن على منصات التواصل الاجتماعي.

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وفي التفاصيل أكدت ياسمين صبري خلال حلولها ضيفة على برنامج "الحكاية" أن هذه الصور ورحلات الطائرة تأتي كجزء من أعمالها التجارية في مجال الدعاية والإعلانات غير المباشرة.

وأوضحت أنها تمثل واجهة لعدة علامات تجارية مشهورة، حيث يتم اختيارها لتمثيلهم وتعزيز صورتهم العلنية.

وأضافت أن هذا النوع من الدعاية يختلف عن الإعلانات المباشرة التي تدعو المستهلك للشراء مباشرة فبدلاً من ذلك، تعتمد ياسمين صبري على شكلها ومظهرها وأسلوبها في الظهور، وتدرس بعناية إطلالتها قبل أي ظهور علني.

وأشارت إلى أنها تقوم بجدولة وتنظيم جدولها الزمني لتتمكن من إدارة وترتيب أعمالها بشكل فعال.

وأكدت ياسمين صبري أنها لا تنفق مبالغ طائلة على هذه الأنشطة، وأن الأموال التي تكسبها من هذه العروض التجارية ليست مصروفها الشخصي.

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