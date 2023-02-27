أول رد من غادة بشور على تشبيهها بـ "باتمان"

الوكيل الإخباري- ردت الممثلة السورية غادة بشور على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب اطلالتها في عزاء الممثل السوري شادي زيدان، وتحديداً بسبب النظارات الشمسية التي ارتدتها والتي شبهها البعض بسببها بـ"باتمان".

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وبتصريح خاص لموقع "اثر"، قالت بشور:"شو بدنا نحكي ونرد بهيك حالة.. هالجماعة معروفة لجمع اللايكات ويعملو ترندات.. نسيوا حرمة الموت والعزاء وكمية الحزن في قلوبنا بهذا الوقت".



وأضافت: "هنن وين ونحنا وين؟ تركوا الدنيا كلا والعالم والناس وركضوا خلف أشياء مابعرف شو برد عليها".



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