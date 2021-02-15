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الإثنين، 15-02-2021 12:24 م

أول رد من محمد رمضان على أحمد الفيشاوي بعد طرح أغنية 'نمبر 2'.. فيديو

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الوكيل الاخباري - رد الفنان المصري محمد رمضان، على نظيره الفنان، أحمد الفيشاوي، بعد طرح أغنيته الجديدة "نمبر 2"، والتي يسخر فيها الفيشاوي من رمضان ويوجه انتقادات له.

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وشارك محمد رمضان مساء أمس الأحد مقطعا مصورا قصيرا له، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو برفقة فتاتين تقفان خلفه، مصحوبا بمقطع من إحدى أغانيه يقول فيه: "عملت بيكم شو، أسيبكوا لأ نو... رقم 1 مش 2".

 

وكان أحمد الفيشاوي، طرح أمس الأحد بالتزامن مع عيد الحب، أغنيته المنتظرة "نمبر 2"، والتي يهاجم فيها محمد رمضان.

ويقول الفيشاوي في أغنيته الراب: "تاني واحد الناس عايزاه، أرقام والحمد لله، بيقولوا إني مختلف وفي هذا نحن نختلف، اللي يمشي ع الرصيف بعد الخريف بنص كم بعد التكييف كان لازم يجيله برد شديد، كان لازم يلبس نمبر 2، بس انتوا اللي سربعتهوه كان لازم تستعجلوه".

وتابع أحمد الفيشاوي في الأغنية مهاجما محمد رمضان: "اللي يمشي في الخفيف يخسر قليل وقت البعزقة، ومش هتفرق توك توك من سيارة "فيراري" في الكلكسة، أنا تنك يا عديم الذوق".


وأضاف في هجومه على رمضان: "انزلي دور ملاكمة، تجيلي في المايكروفون أنا صوت كروان".


ووجه أحمد الفيشاوي شكرا لوالده الراحل، الفنان فاروق الفيشاوي، ووالدته الفنانة سمية الألفي، وكذلك الفنان الكوميدي، سمير غانم.


وكان أحمد الفيشاوي أعلن في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عن أغنيته "نمبر 2"، والتي أكد أنه يقدمها من أجل انتقاد محمد رمضان وإشارته إلى نفسه طوال الوقت بأنه "نمبر 1" بين زملائه في الوسط الفني، الأمر الذي أثار استفزاز رمضان، الذي أكد في إحدى تصريحاته أن لا أحد يقدر على السخرية منه.

 


سبوتنيك

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