أول صورة لوالدي سعد لمجرد من حفل زفافه في باريس

الوكيل الإخباري-انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تعود لوالدَي الفنان المغربي سعد لمجرد من حفل زفاف ابنهما على الشابة غيثة العلاكي في احدى الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس.



ولم تنتشر حتى الان اي صورة او فيديو من الزفاف او للعروس والعريس.

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وكان سعد قد اعلن خبر عقد قرانه على زوجته في بداية هذا الشهر على صفحته الخاصة وكتب منشور جاء فيه "بسم الله الرحمن الرحيم "ومن آياته أن خلق لكممن أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون"، وبقوله عز وجل أطل من الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة وأن يبارك لي فيه وللمصونة غيثة بالرفاهية والذرية الصالح وإنه على كل شيء قدير".





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