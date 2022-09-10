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السبت، 10-09-2022 11:48 ص

قبل أيام من موعده .. وائل كفوري يحتفل بيوم ميلاده الـ 48-صور

وائل كفوري


الوكيل الإخباري-إحتفل الفنان اللبناني وائل كفوري بعيد ميلاده الـ 48 في منزله برفقة عدد من أصدقاءه المقربين وأفراد عائلته، وذلك قبل أيام من تاريخ عيد ميلاده الذي يصاف الـ 14 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

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وسيطرت أجواء من الفرح والسعادة على الحضور، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور وثقت أجواء الحفل، وأظهرت قالت الحلوة المؤلف من 5 طوابق، مزين بمجموعة من صور وائل كفوري مع حرف "W" الحرف الأول من إسمه، ونجوم.


وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة وتمنوا لـ وائل أجمل السنوات القادمة.



 


 

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