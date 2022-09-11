الأحد 11-09-2022
الوكيل الاخباري

من هو مدير الأمن العام الجديد اللواء عبيدالله المعايطة ؟

الصفدي يحذر من تدني الدعم الدولي للاجئين بالمنطقة في جهود تلبية احتياجاتهم

توجيهات ملكية لمدير الأمن العام الجديد

الملك يوجه رسالة الى الفريق الركن الحواتمة - نص الرسالة

اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام خلفاً للحواتمة

كشف تفاصيل آخر صورة للملكة إليزابيث قبل وفاتها-صورة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وفداً من البرلمان النرويجي

تمديد مدة إقامة المركبات المملوكة للسعوديين في الأردن حتى 18 شهراً

ارتفاع نسبة التضخم في الأردن إلى 3.85%

محافظ العاصمة يقرر توقيف 18 اردنياً عادوا من كينيا

عاجل

اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام خلفاً للحواتمة

الأحد، 11-09-2022 12:08 م

تامر حسني يوجه رسالة مهمة للمتابعين

042c3d81-c4c3-423a-b38f-e4cda598ada3


الوكيل الإخباري-وجه المطرب والفنان المصري تامر حسني رسالة ونصيحة مهمة للمتابعين له على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وتحدث فيها عن أهمية بر الوالدين والاطمئنان عليهم بشكل مستمر، وأكد خلال حديثه أن فقدان الوالدين له أثر كبير على الإنسان.

اضافة اعلان

 

وأضاف المطرب الشاب أن بعد رحيل الوالدين سوف تتمنى لو أن تتحدث معهم ولو من خلال مكالمة هاتفية واحدة، ولكن حينها سوف يكون الوقت قد فات ولا يمكن وقتها حتى التمني.


وفي سياق متصل قام تامر حسني بنشر صورتين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وكانت الصورتين تحتويان على محادثة أحدهما من الوالد وأخرى من الوالدة وعلق عليها قائلة: «ناس كتير بيتمنوا مكالمة من أي حد عزيز مش موجود، ياريت نحب اهالينا ونهتم بيهم باكبر قدر ممكن في حياتنا، هما السبب في وجودنا، هما اللي ياما حرموا نفسهم من حجات كتير عشانا».

 

وتابع تامر حسني رسالته للمتابعين وقال: «ادعوا للّي مش معانا منهم واحضنوا اللي معانا منهم ونهتم بيهم ونعوض صبرهم وتعبهم معانا، من وإحنا صغيرين بافعال جميلة ونجاح وكلام يطيب خاطرهم ويطمنهم ،ارحموهم عشان أولادكم لما يكبروا يرحموكم».


وعلى صعيد أخر يذكر أن آخر الأعمال الفنية لتامر حسني كانت من خلال فيلم "بحبك" والذي لازال في دور العرض حتى الآن.

 

ليالينا 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
159014

سامر المصري يشارك كواليس مسلسل "ستيليتو"

Film-Set-780x405

الموت يغيب احد نجوم الفن العربي -صورة

6358591-1293005514

صور- سعد لمجرد يعلن زواجه .. بمن ارتبط ؟

20191204225321afpp-afp_1mt4pd.h-scaled-e1641633865499-730x438-1-730x438

بصورة من الذكريات.. إلهام شاهين تستعيد ذكرياتها برفقة شقيقها

6327017_1662799311

شيرين عبد الوهاب بأحدث ظهور برفقة إبنتها التي أخذت ملامحها

وفيق-حبيب

بالفيديو - وفيق حبيب يشوق المتابعين لأغنيته الجديدة "معك حياتي"

أخبار متعلقة
3825032_1662614242

دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ ميرفت أمين

97125

المخرجة رشا شربتجي توجه رسالة للطلاب المتخرجين تمثيل

173-133847-nawal-al-zoghbi-ramadan-daughter_700x400

نوال الزغبي توجه رسالة إلى جمهورها

f33e526a-d51c-404a-aac7-3228ee98ec02

دموع ولحظات مؤثرة بسبب تامر حسني.. فيديو

421011Image1

بعد زج اسمها في خلافه مع ميريام فارس .. فارس كرم يوجه رسالة لـ لطيفة التونسية والأخيرة ترد !

4316448_1654323118

أصالة توجه رسالة للجمهور وهذا ما طلبته