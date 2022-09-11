تامر حسني يوجه رسالة مهمة للمتابعين

الوكيل الإخباري-وجه المطرب والفنان المصري تامر حسني رسالة ونصيحة مهمة للمتابعين له على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وتحدث فيها عن أهمية بر الوالدين والاطمئنان عليهم بشكل مستمر، وأكد خلال حديثه أن فقدان الوالدين له أثر كبير على الإنسان.



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وأضاف المطرب الشاب أن بعد رحيل الوالدين سوف تتمنى لو أن تتحدث معهم ولو من خلال مكالمة هاتفية واحدة، ولكن حينها سوف يكون الوقت قد فات ولا يمكن وقتها حتى التمني.



وفي سياق متصل قام تامر حسني بنشر صورتين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وكانت الصورتين تحتويان على محادثة أحدهما من الوالد وأخرى من الوالدة وعلق عليها قائلة: «ناس كتير بيتمنوا مكالمة من أي حد عزيز مش موجود، ياريت نحب اهالينا ونهتم بيهم باكبر قدر ممكن في حياتنا، هما السبب في وجودنا، هما اللي ياما حرموا نفسهم من حجات كتير عشانا».

وتابع تامر حسني رسالته للمتابعين وقال: «ادعوا للّي مش معانا منهم واحضنوا اللي معانا منهم ونهتم بيهم ونعوض صبرهم وتعبهم معانا، من وإحنا صغيرين بافعال جميلة ونجاح وكلام يطيب خاطرهم ويطمنهم ،ارحموهم عشان أولادكم لما يكبروا يرحموكم».



وعلى صعيد أخر يذكر أن آخر الأعمال الفنية لتامر حسني كانت من خلال فيلم "بحبك" والذي لازال في دور العرض حتى الآن.





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