أيمن رضا يظهر بشخصية أبو ليلى مجددا

الوكيل الإخباري - شارك الممثل السوري أيمن رضا متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد له عبر حسابه الخاص.

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ويظهر رضا في بداية الفيديو بشخصية ملك يأمر بإحضار صندوق يحمله شخصان ثم يفتح الصندوق لتظهر له الشوكولا داخله، و يتحول بعدها رضا إلى شخصية "أبو ليلى" التي ظهرت في مسلسل "أبو جانتي" ويؤدي أغنيته الشهيرة "وزع شوكلاطة وطعمينا".



وعلق أيمن رضا على المنشور وحرص أن يمازح متابعيه وأرفق مقطع الفيديو بعبارة "لا حدا يسب عيب" وسط إشادة من المتابعين بطرافته.

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