إصابة ابنة الفنان الراحل عامر منيب بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة الشابة مريم عامر منيب إصابتها بفيروس كورونا، من خلال منشور عبر حسابها على تطبيق "انستغرام".

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وكتبت مريم (24 عاماً): "إيجابي كورونا.. كل المتعاملين معايا خلال الفترة الماضية إجراء تحليل فيروس كورونا".



وأضافت ابنة الفنان الراحل عامر منيب الكبرى: "أي شخص يعرفني جيدًا يعرف أنني شخصية إيجابية وأقبل ‏أي ابتلاء من ربنا الحمد لله.. لذلك هذا بالتأكيد شيء لن أشاركه مع أحد".



يُذكر أن عامر منيب وافته المنية بتاريخ 26 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2011، في مستشفى "دار الفؤاد" عن عمر يناهز 48 عاماً بعد صراعٍ طويلٍ مع مرض السرطان دام أكثر من عامين.





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