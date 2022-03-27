إصابة عبدالرحمن أبو زهرة بكسر في الحوض ونجله يطلب الدعاء

الوكيل الإخباري - كشف الدكتور أحمد أبو زهرة ابن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن تعرض والده لوعكة صحية جديدة، ودخوله في غيبوبة منذ أربعة أيام، بعد إصابته بكسر في الحوض.

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وكتب أحمد أبو زهرة عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، قائلاً: "ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة .. ويارب تعدي المرة دي على خير".



وكان الفنان الكبير قد تعرض منذ فترة قريبة للإصابة بفيروس كورونا إلا أنه تعافى منها وظهر في حفل زفاف حفيدته، وظل يرقص معها وهو جالس على الكرسي.



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