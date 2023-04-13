إقتراب لقاء منّاع بأهله يشوّق الجمهور في مربى العز

الوكيل الإخباري-

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مشاعر مختلطة يعيشها منّاع في مسلسل "مربى العز"، بعد أن علم بوجود عائلته إثر إخبار طبيب عائلة الزعيم أبو علاء أن في حارة الورد شخص يشبهه لحد كبير، ليذهب بنفسه متخفياً ويشاهد أخاه "ورد" للمرة الأولى، فتختلط عليه مشاعر الخوف والشوق معاً.وعلى عكس ما توقّع الجميع، فلم يستطع "محمود نصر" الذي يجسّد دور "منّاع" في مربى العز، أن يفرح ويستجمع قواه رغم عثوره على عائلته التي حرمه جمّول العيش في حضنها منذ طفولته، ولم يتمكن من مواجهتهم أو حتى إخبارهم بوجوده، فهو خائف أن يتم رفضه منهم بسبب سيطه السيء الذي ذاع في المنطقة بعد قتله لأحد المشاغبين عن طريق الخطأ، بالإضافة إلى خوفه من أن يترك أخواته "فارس وسيف" لمواجهة مصير مجهول بعد عثوره على أهله.جمهور "مربى العز" تفاعل مع مشاهد لقاء مناع بعائلته من بعيد، فبعد أن تسلّل إلى سطح بيته وشاهد أخاه للمرة الأولى، لم يستطع حبس دموعه، خاصة بعد سماع صوت أمه للمرة الأولى في حياته. وشارك مشاهدوا المسلسل صور الشبه الكبير بين مناع واخيه ورد، وذكروا بأنهم ينتظرون اللحظة التي ستجمع مناع بعائلته بفارغ الصبر.