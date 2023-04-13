الخميس 13-04-2023
الوكيل الاخباري

الحموي: الطلب على الخبز اعتيادي

الحنيطي يزور مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

مصادر: البت بقرار تأجيل أو عدم تأجيل أقساط القروض خلال الأسبوع القادم

اندلاع النيران في مقر لويس فيتون بباريس بعد اقتحامه من قبل عشرات المحتجين

120 مليون دولار تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال 3 أشهر

تقرير: تباطؤ التضخم الأمريكي إلى 5 % غير كافٍ لوقف رفع الفائدة

الأرصاد: الجامعة الأردنية تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة - ارقام

ضبط 97 مخالفة عدم التزام بالسقوف السعرية للدجاج

فيديو - إصابة بحادث إصطدام مركبة بعامود إنارة على طريق العدسية

محافظ الكرك: لا حوادث غير اعتيادية خلال المنخفض الجوي

الخميس، 13-04-2023 02:08 م

إقتراب لقاء منّاع بأهله يشوّق الجمهور في مربى العز

82f9cf84-496e-476c-a7d3-680885ec7b53


الوكيل الإخباري- مشاعر مختلطة يعيشها منّاع في مسلسل "مربى العز"، بعد أن علم بوجود عائلته إثر إخبار طبيب عائلة الزعيم أبو علاء أن في حارة الورد شخص يشبهه لحد كبير، ليذهب بنفسه متخفياً ويشاهد أخاه "ورد" للمرة الأولى، فتختلط عليه مشاعر الخوف والشوق معاً.اضافة اعلان


وعلى عكس ما توقّع الجميع، فلم يستطع "محمود نصر" الذي يجسّد دور "منّاع" في مربى العز، أن يفرح ويستجمع قواه رغم عثوره على عائلته التي حرمه جمّول العيش في حضنها منذ طفولته، ولم يتمكن من مواجهتهم أو حتى إخبارهم بوجوده، فهو خائف أن يتم رفضه منهم بسبب سيطه السيء الذي ذاع في المنطقة بعد قتله لأحد المشاغبين عن طريق الخطأ، بالإضافة إلى خوفه من أن يترك أخواته "فارس وسيف" لمواجهة مصير مجهول بعد عثوره على أهله.

جمهور "مربى العز" تفاعل مع مشاهد لقاء مناع بعائلته من بعيد، فبعد أن تسلّل إلى سطح بيته وشاهد أخاه للمرة الأولى، لم يستطع حبس دموعه، خاصة بعد سماع صوت أمه للمرة الأولى في حياته. وشارك مشاهدوا المسلسل صور الشبه الكبير بين مناع واخيه ورد، وذكروا بأنهم ينتظرون اللحظة التي ستجمع مناع بعائلته بفارغ الصبر.

ETبالعربي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
605

أحمد فهيم: خالد صالح قدوتي في الحياة

497

جمال سليمان: استوحيت شخصيتي في عملة نادرة من صدام حسين

20230413120845845

اختيار الفيلم التونسي بنات ألفة لـ هند صبري في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي

مسلسل-جعفر-العمد

محمد رمضان يرد على تشبيه الجمهور لـ جعفر العمدة بـ مسلسل عائلة الحاج متولي

ح

مسلسل جعفر العمدة.. كشف تسريبات عن ما سيحدث في الحلقات الأخيرة

20200124164909232

الموت يفجع الوسط الفني المصري بوفاة هذه الفنانة

أخبار متعلقة
11

عباس النوري يستفتي الجمهور حول شخصيته في مسلسل "مربى العز"