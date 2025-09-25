قصي خولي يروّج للموسم الثاني من برنامج "من سيربح المليون؟" عبر قناة دبي

الوكيل الإخباري- فاجأ الفنان السوري قصي خولي جمهوره بالإعلان عن تقديمه للموسم الجديد من برنامج "من سيربح المليون؟" عبر قناة دبي، من خلال مقطع دعائي نشره على "إنستغرام" وقال فيه: "في دبي لا يوجد شيء مستحيل... من هنا تبدأ رحلتك"، معلقًا: "قريباً، الله ولي التوفيق".

وكان آخر أعمال خولي مسلسل "القدر" الذي عُرض نهاية 2024، وحقق نجاحًا لافتًا بمشاركة رزان جمال وديمة قندلفت.