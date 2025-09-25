قصي خولي يروّج للموسم الثاني من برنامج "من سيربح المليون؟" عبر قناة دبي

وكان آخر أعمال خولي مسلسل "القدر" الذي عُرض نهاية 2024، وحقق نجاحًا لافتًا بمشاركة رزان جمال وديمة قندلفت.
