أحداث مشاهدة الحلقة 31 من مسلسل سلمى تشهد تصاعدا دراميا لافتا

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة 31 من مسلسل "سلمى" تطورات متسارعة ومفاجآت صادمة، أبرزها عودة هيفاء إلى الساحة الغنائية وسط توتر متصاعد ، وانكشاف حقيقة مرض سلمى، ما أدخل الشخصيات في دوامة من القلق والمشاعر المتضاربة.

🔥 رندا تُشعل الفوضى وهيفاء تخطف الأضواء

بدأت الأحداث بمحاولة رندا إثارة المشاكل بين سلمى وعادل ضد هيفاء، في محاولة انتقامية بعدما انكشفت حقيقتها. إلا أن هيفاء سرقت الأضواء بأدائها لأغنيتها الجديدة "تيجي نتجوز في السر"، التي نالت إعجاب الحضور وأكدت من خلالها عودتها الفنية بقوة.



😳 حليم يُثير الجدل بموقف غير متوقّع

في لحظة مفاجئة، طلب حليم من الرجال إدارة وجوههم أثناء الغناء، ثم قام بدفع الحساب بالكامل، ما أثار استغراب الحاضرين وطرح تساؤلات حول نواياه.



🎬 تصرفات غامضة من هادي

وفاء بدأت تشك في هادي بعدما أخبرها أنه سيلتقي بأصدقائه، لكنها تفاجأت به وحيدًا في السينما، ما زاد من توتر العلاقة بينهما.



🚨 تدهور مفاجئ في حالة سلمى

عادت سلمى إلى المنزل لتجد أطفالها في حالة من الخوف بسبب تصرفات ميرنا، وفجّر حديث جولي حول المكالمة من هاتف ميرنا بداية الشكوك. بعد لحظات، تنهار سلمى وتسقط على الأرض فاقدة الوعي، مما يُدخل الجميع في حالة طوارئ.



🏥 دخول المستشفى وكشف الحقيقة

نُقلت سلمى إلى المستشفى، بينما حاولت ميرنا التسلل لهاتفها لحذف الأدلة، في وقت أرسل فيه عادل رسالة حول محفظة نديم. وتطلب الأمر من جولي فتح هاتف والدتها والتواصل مع عادل بسرعة.



وفي النهاية، جاءت الصدمة الأكبر مع كشف الدكتورة وفاء أن سلمى لا تعاني من فقر دم بسيط كما كان يُعتقد، بل من مرض خطير، ما أدخل الجميع في حالة من الحزن والترقب.