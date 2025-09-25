دموع ورسالة مؤثرة من وليد توفيق في زفاف ابنته نورهان بمدريد - فيديو

الوكيل الإخباري- توجّه النجم العربي وليد توفيق برفقة زوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للاحتفال بزفاف ابنتهما نورهان على رجل الأعمال غدي حاكمه، والمقرر إقامته يوم الأحد 28 سبتمبر/أيلول.

وفي اتصال هاتفي مع موقع فوشيا، عبّر توفيق عن مشاعره المؤثرة كأب، كاشفًا عن تفاصيل الحفل الذي يحمل طابعًا خاصًا، لا سيما أنه سيُقدّم خلاله أغنية جديدة من كلماته وألحانه، كتبها الشاعر نزار فرنسيس. وأشار إلى أنه اضطر إلى تلحين الأغنية ثلاث مرات لتقليل الشجن الذي شعر به خلال إعدادها، قائلاً:

"خفت أن تهزمني دموع الفرح في الحفل".



أما عن اختيار مدريد مكانًا للزفاف بدلًا من لبنان، فأوضح توفيق أن القرار كان برغبة العروسين، لأن قصة تعارفهما بدأت هناك، ومعظم أصدقائهما يقيمون في المدينة.