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الثلاثاء، 10-08-2021 04:17 م

إلهام الفضالة تكشف تفاصيل خلافها مع هيا الشعيبي - فيديو

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الوكيل الإخباري - يبدو أن الخلاف بين الممثلتين الكويتيتين إلهام الفضالة وهيا الشعيبي عاد إلى الواجهة مجدداً بعد كشف الأخيرة لأسباب القطيعة بينهما، وقرار الفضالة الخروج عن صمتها وتوضيح الأمر.

وحاولت إلهام من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر تطبيق سناب شات توضيح ما حدث بينهما بعد انتشار هاشتاغ هيا الشعيبي تسيء للسعودية" عقب وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الصباح، مؤكدة أنها كانت بجانب هيا خلال الخلاف الكبير وطلبت منها أن تعتذر الى الشعب السعودي بعد تصدّر اسمها الترند بتهمة الإساءة إلا أنها رفضت ذلك وأصرت على موقفها.

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المصدر - لها 

 

 




 

 


 

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