إلهام شاهين تعلق على تكريمها في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

الوكيل الإخباري-تكرمّت الممثلة المصرية إلهام شاهين، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، في دورته الثانية عشرة، والتي تحمل اسم الممثل الراحل سمير غانم.

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وشاركت إلهام مجموعة صور خلال تسلّمها الجائزة، وأرفقت منشورها بتعليق أبدت من خلاله سعادتها به، وشكرت القائمين على المهرجان والجمهور قائلةً: " سعيده بتكريمى فى مهرجان الإسكندريه المسرحى الدولى فى. دورته الثانيه عشر .. دورة تحمل إسم صديقي الغالي الله يرحمه الفنان سميرغانم .. بحب إسكندريه .. شكرا للجمهور الجميل عل هذا الاستقبال الرائع .. و تمنياتى بالتوفيق لكل العروض المشاركه .. و أهلا بكل ضيوف الإسكنديه بالمهرجان".



وهنأها المتابعون على هذا التكريم والجائزة، وفي رصد التعليقات، تركت سوسن بدر تعليقاً قالت فيه: "ألف مبروك يا حبيبتي"، والراقصة دينا قالت: "مبروك يا حبيبتي".





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