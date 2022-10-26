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الأربعاء، 26-10-2022 01:34 م

إليسا تتصدر الترند في قطر وتكشف عن اسم اللاعب الذي تشجعه في المونديال

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الوكيل الإخباري - مع وصولها إلى قطر، تصدر هاشتاغ إليسا في قطر الترند على تويتر.

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اسم إليسا لم يتصدر الترند بسبب حفلة ستحييها بل جلسة حوار مع معجبيها في قطر مول بتنظيم من The Bazar Bridal Show.

 

في اللقاء حضرت إليسا بإطلالة كاجوال اختارت فيها تيشرت باللون الأبيض مع تنورة طويلة مكسرة من الدنيم، ونسقت إطلالتها بحقيبة من ديور.


وتداول جمهور إليسا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من اللقاء الذي جمع إليسا بجمهورها مساء أمس الثلاثاء، وبما أن قطر تستعد لاستضافة فعاليات كأس العالم لهذا العام، وجهت إحدى الحاضرات سؤالاً لإليسا عن الفريق الذي تشجعه في المونديال.

 

وردت إليسا على السؤال قائلةً بعفوية "ييي بعد ما قررت"، ثم وجهت السؤال نفسه للسيدة التي سألتها، فردت بأنها تشجع قطر والبرتغال لأنها تحب كريستيانو رونالدو، فوافقت إليسا على الخيار وقررت أن تشجع "قطر والبرتغال" لأنها أيضاً تحب كريستيانو رونالدو.

 

ورداً على سؤال آخر، وفي إطار مد الحاضرين بطاقة إيجابية، قالت إليسا بأنه إذا امتلك أحدنا الإرادة فبالتأكيد سيكون لديك الطريق نحو النجاح، وقالت "انت المهم تقرر وبتوصل لمحل ما بدك، بس دايماً فكّر انه أنت فيك تعمل".


واكملت إليسا موضحةً فكرتها متحدثةً عن فيديو شاهدته لكريستيانو رونالدو حكت تفاصيله، وقالت "مبارح شفت فيديو لكريستيانو رونالدو قديم كان بعده صغير ولاعبين آخرين، فسألوا أول واحد "مين برأيك أفضل لاعب فوتبول بالعالم"، فرد الشخص الأول وأجاب "دييغو مارادونا"، فسألوه لرونالدو فأجاب "بأنا أفضل لاعب في العالم وهيدي كان بعد مش مشهور".

 

وشاركت إحدى المستخدمات الفيديو وعلقت عليه وكتبت "كلامها فيه جرعة طاقة إيجابية".


وبما أن عيد ميلاد إليسا يصادف يوم غد في 27 أكتوبر، فما كان من الحاضرين إلا أن يعايدوا إليسا بأغنية "هابي بيرثداي"، لتغني معهم إليسا بهذه المناسبة.


ET بالعربي 

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