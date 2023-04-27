إليسا تثير قلق متابعيها.. واسمها يتصدر "تويتر"

الوكيل الإخباري- دون أي مقدمات أو حتى وجود أحداث خطيرةٍ تستدعي القلق، أثارت المطربة اللبنانية إليسا قلقاً كبيراً لدى متابعيها، وذلك بعدما نشرت قبل يومين تغريدة مجهولة، قالت فيها: "حتى لو اضطررت للوقوف وحدي ضد العالم كله، فسأقف شامخةً، وأنا أعلم أن الله بجانبي".





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وفور نشر هذه التغريدة، انطلقت على الفور عاصفة إلكترونية من محبي النجمة اللبنانية، وكتب جمهورها وأنصارها معبرين عن دعمهم المطلق لها، ونشروا وسم #كلنا_اليسا، الذي استطاع أن يحل بصدارة "تويتر"، خلال اليومين الماضيين، وظل في طليعة قائمة تغريدات الموقع الشهير.





زهرة الخليج