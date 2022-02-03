إنطلاق مهرجان نبض الشباب المسرحي - صور

الوكيل الإخباري - تقدم شركة زعل وخضرة للفنون الإبداعية بإدارة المخرج حسن السبايلة و المخرجة رانيا إسماعيل مهرجان نبض الشباب المسرحي ( المسرح الأمريكي) من تاريخ 20 الى 24 /2/ 2022 في المركز الثقافي الملكي .بقرار من مجلس رئاسة الوزراء و تحت إشراف وزارة الثقافة .حيث يهدف المهرجان إلى دعم فئة المسرحيين الشباب واعطائهم الفرصة لتقديم مواهبهم وإبداعاتهم في مجال الفنون المسرحية ، وتقديم المسرح بطاقات شبابية جديدة تطرح قضايا اجتماعية عميقة، والتعرف على الأدب والمسرح الأمريكي .

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و يذكر بأن هذا المهرجان بدعم من الملحقية الثقافية الأميركية في السفارة الأمريكية – عمان ، لدعم فئة الشباب وتمكينهم في المجتمع فنيا واقتصاديا ، ويبلغ عدد المشاركين بالمهرجان حوالي (70 ) مشارك ومشاركة بمختلف المجالات ، وسيقدم المهرجان خمس مسرحيات من الأدب الأمريكي تطرح لأول مرة في الأردن ، و قد تم اعدادها لتناقش العديد من القضايا التي تستهدف فئة الشباب وتسلط الضوء على العديد من المشكلات الاجتماعية والنفسية بما فيها قضايا المرأة والتفكك الأسري ،ومعاناة مرضى السرطان ودعمهم ، وفئة ذوي الإعاقة، والبطالة والمخدرات، وقضية الانتحار.



وسيكون أبطالها مجموعة من الشباب الأردني الشغوف بالمسرح من طلاب وخريجي قسم المسرح والتلفزيون من الجامعات الأردنية ، و فنانون محترفون من نقابة الفنانين الأردنيين ، وخريجي وطلاب من مركز الفنون الجميلة بوزارة الثقافة، وشباب مشروع وعي الذي قدمته شركة زعل وخضرة في المحافظات الأردنية . حتى يتم تبادل الخبرات الفنية واكتساب المهارات المتنوعة فيما بينهم .



والتالية أسماء المسرحيات التي رشحت لتقدم بالمهرجان :



مسرحية بعنوان (التماثيل الزجاجية) إعداد الدكتور عمر نقرش عن مسرحية (تماثيل الوحوش الزجاجية )للكاتب الأمريكي تنيسي وليامز لتدور أحداثها حول إرادة ذوي الإعاقة و استقلاليتهم ، إخراج المخرجة الشابة آلاء النهار .

مسرحية بعنوان (الكابوس) إعداد الدكتورة زينب ابداح عن مسرحية (الولد الحالم ) للكاتب الأمريكي يوجين أونيل تدور حول قضية المخدرات ونتائجها ، للمخرج الشاب عمر سلام .



مسرحية بعنوان (الياسمينة) إعداد المخرجة رانيا إسماعيل عن مسرحية (محاولة انتحار )للكاتب الأمريكي جوزيف كرام لتدور أحداثها حول قضية الانتحار ومناقشة أسبابها والتمسك بالأمل ، إخراج المخرج الشاب كرم الزواهرة .

مسرحية بعنوان (البيت النظيف) ( صانعة الأمل ) إعداد الدكتورة الأديبة سناء الشعلان ( بنت نعيمة ) عن مسرحية (البيت النظيف )للكاتبة الأمريكية سارة روهل لتدور أحداثها حول ضرورة الدعم النفسي لمرضى السرطان خاصة في لحظات فقدان الأمل . للمخرجة الشابة دانا أبولبن .



مسرحية بعنوان ( بائع متجول ) إعداد الدكتور عمر نقرش عن مسرحية (موت بائع متجول )للكاتب الأمريكي أرثر ميلر لتدور أحداثها حول قضية البطالة وضرورة التماسك العائلي ، إخراج المخرج الشاب المعتمد المناصير .



وسيتم بعد كل مسرحية تقديم ندوة نقاشية حول موضوع المسرحيات من قبل مختصين ومن قبل جمهور الشباب ليتم تبادل الآراء وتقديم الحلول ومناقشتها .وسيتم تقديم درع المهرجان في مجال الإخراج والتمثيل والسينوغرافيا .

















