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الأحد، 07-02-2021 09:34 ص

إنفجار مفاجئ يصيب فنانة شهيرة ويشوّه وجهها أثناء التصوير!.. صور

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الوكيل الاخباري - تعرضت الممثلة الأميركية جينيفر لورانس لحادث غير متوقع خلال تصوير مشاهد فيلمها الجديد Don't Look Up، المنتظر عرضه على نتفليكس.

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ونشرت صحيفة "ياهو" الإلكترونية، خبر إصابة الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار بشظايا زجاجية انتشرت حولها ناتجة عن انفجار أحد المؤثرات الخاصة بتصوير الفيلم.

ولفتت الى ان لورانس شوهدت وهي تمسك وجهها بيديها بسرعة لحمايته وأن التصوير قد توقف بسبب تعرضها للإصابة.


في حين اكد موقع "فوكس نيوز" أن لورانس تعرضت لجرح في جفنيها نتيجة تطاير شظايا الزجاج في وجهها وإلى الآن لم ترد أي معلومات إضافية عن مدى سوء إصابتها ولم يُعلق أحد من ممثلي شركة نتفليكس أو المتحدثين عن لورانس.


ومن المقرر أن تجسد النجمة العالمية والنجم ليوناردو دي كابريو شخصية اثنين من علماء الفلك الذين يأخذون على عاتقهم القيام بجولة إعلامية لإعلام الجمهور بأن نيزكا سيتحطم على الأرض في غضون 6 أشهر.



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