إنفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض يقلب مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - جدل كبير خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول عدد من المواقع الإخبارية خبراً يفيد بانفصال المطرب محمد الشرنوبي عن زوجته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، بعد زواج استمر عاماً ونصفاً.



وما أثار الجدل حول انفصال الزوجين هو حذف راندا كل الصور التي تجمعها بالشرنوبي من على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" رغم احتفاظه بصورهما معاً على حسابه، كما أن عدم نفي أي منهما للخبر في أي وسيلة أو حتى على حساباتهما على مواقع التواصل زاد الشائعة تأكيداً.



وأكد مصدر مقرب من الشرنوبي أنه كان يرغب في إبقاء الأمر بسرية، الا أن راندا فاجأته بإلغاء متابعته على انستغرام ثم حذف صورهم معا، مما أدى لعلم جميع متابعيهما بإنفصالهما.

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