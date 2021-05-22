إيمي ودنيا لحظة خروج جثمان الفنان سمير غانم من المستشفى _صورة

الوكيل الاخباري- خرج جثمان الفنان الراحل سمير غانم من مستشفى الصفا بحضور ابنتيه إيمي ودنيا إلى مسجد المشير طنطاوي لإقامة صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة.



وكان الموت قد غيّب الفنان القدير سمير غانم، بعد صراع مع المرض استمر لفترة من الوقت أمضاها في المستشفى بين الحياة والموت ليرحل تاركاً حزناً كبيراً في قلوب محبّيه وجمهوره.

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يُذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا بعد تعرّضه لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى ووُضع على جهاز التنفس الاصطناعي.



والتحق سمير غانم بكلية الزراعة في الإسكندرية وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجّرت طاقاته الفنية ليمثّل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة، وانتقل بعدها إلى القاهرة حيث التقى بالفنانَين جورج سيدهم والضيف أحمد، والتقت بالتالي أفكارهم وميولهم فقرّروا معاً تكوين فرقة فنية لإثبات مواهبهم الفنية.



والجدير ذكره أن آخر ظهور للفنان سمير غانم، كان من خلال أحد الإعلانات التجارية خلال شهر رمضان 2021.





المصدر: لها