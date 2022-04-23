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السبت، 23-04-2022 10:52 ص

ابنة أصالة تحسم جدل انفصال والدتها عن زوجها فائق حسن

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الوكيل الإخباري - انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن انفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين جمهورها.

لكن ابنة أصالة، شام الذهبي حسمت الجدل المثار حول انفصال والدتها عن زوجها، حيث أكدت في تصريحات صحافية أن كل ما قيل في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. إذ قالت: "انفصال والدتي عن زوجها فائق حسن غير صحيح"، مطالبةً الجميع بالكف عن إطلاق مثل هذه الشائعات.

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