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الثلاثاء، 19-04-2022 11:29 ص

حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها فائق حسن

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الوكيل الإخباري - انتشرت العديد من الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً موقع "تيك توك"، تشير الى ان الفنانة السورية أصالة انفصلت على زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك بعد مرور أقل من عام على زواجهما!

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هذه الاخبار لا صحة لها لا من قريب ولا من بعيد، حتى أن الثنائي يعيش أجمل أيام حياته، وكانا قد نشرا قبل يومين العديد من اللقطات من سفرتهما إلى دبي حيث يقضيان وقتاً ممتعاً، وأشارت المعلومات إلى أن الطلاق لا يمكن أن يكون قد حصل في وقت أنهما معاً وسعيدان للغاية.

 

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