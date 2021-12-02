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الخميس، 02-12-2021 12:27 م

ابنة رشوان توفيق تفجر مفاجأة - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشف مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، رفض ابنة موكله الصغرى آية، التصالح مع والدها، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي.

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حيث كشف أسباب رفض ابنة الفنان رشوان توفيق التصالح مع والدها، وأنها مصممة على موقفها، وترغب في تنازل والدها عن التوكيل بالإضافة إلى حصولها على "الشاليه" سبب الأزمة، وهو ما يرفضه تماما الفنان الكبير، مؤكدا أنه يحق له التصرف في أمواله بالطريقة التي يراها صحيحة من وجهة نظره.

 

وتحدث المحامي مجدي مهران في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على شاشة "etc"، عن أسباب رفض ابنة رشوان توفيق التصالح، قائلاً إنه صاحب مبادرة الصلح بين الفنان الكبير وابنته، وفي البداية رحب نجلها محمد عصام بالتصالح، ولكن بعد ذلك رفضت تماماً، موضحا: "الأستاذة آية ابنة رشوان توفيق رفضت الصلح نهائيًا رغم إصرار والدها، ورغم أن رشوان توفيق كان مرحباً جدًا بمبادرة الصلح".

 

 

 

المصدر - لها 

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