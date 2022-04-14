الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن العام الحالي

توضيح حيثيات وقف اعتماد المدارس التركية الخاصة والدولية

الإفتاء للتجار: احتكار الأقوات مُحرم ومن الكبائر

خبراء: غلاء الأسعار المتزايد يلتهم دخل المواطن

نمو حركة الطائرات بالمملكة خلال آذار الماضي 28%

عقارات دبي تشهد أعلى مبيعات تاريخياً في الربع الأول من 2022

صنع في الأردن تنطلق بحله جديدة

توجه لترحيل أسر منتفعة من المعونة المتكررة لبرنامج الدعم النقدي الموحد

ارتفاع فاتورة غذاء الأردنيين 30% منذ بداية العام

اطلاق خدمة الاستعلام عن مستحضرات التنحيف وأغذية الرضع - روابط

الخميس، 14-04-2022 02:41 م

ابنة سامي العدل تكشف تفاصيل وفاته في رمضان - صورة

5862286-355717181


الوكيل الإخباري - شاركت رشا ابنة الفنان المصري الراحل سامي العدل صورة له برفقة ابنتها الصغيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مستذكرةً والدها الذي غيّبه الموت في شهر رمضان عام 2015.

وأرفقت رشا العدل الصورة بالتعليق: "من الصور النادرة لـ بابا مع بنتي حبيبة في عيد ميلادها الأول.

اضافة اعلان

 

هي نزلت الصورة دي وقالت إنه واحشها... رمضان كله بابا، أول يوم رمضان فطرنا عند عمّي الكبير عمّو رمزي ورجعنا على البيت عندي بشنطة هدومه يومها بالليل تعب والفجر طلعنا على اول مستشفى في المهندسين بس رجعنا تاني قبل الفطار وقعد يهزّر ويقول لماما وحشتني الملوخية بتاعتك، طبعاً هي ماكدّبتش خبر وقالت له على عيني، قال لها وأنا هاجيب مشويات".

 

واختتمت رشا العدل تعليقها قائلةً: "ده رمضان بالنسبالنا ذكريات أليمة مزيج مع بعض الذكريات الحلوة أول يومين مع الغالي على قلوب كل اللي عرفه وبالأخص على قلبي أنا. ربنا يرحمك يا قلب قلبي... الرجاء الفاتحة والدعاء لوالدي الفنان الراحل سامي العدل".


 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة










 




 

 


 

إقرأ ايضا
13-04-22-336051186

شاهد..رامز جلال يسخر من لاعب النادي الأهلي

6942_61

وفاء عامر تطمئن جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية

9fee3feb-db64-4213-9941-acbea5e50d2f

معتصم النهار يتحدث عن طلاقه لأول مرة - فيديو

9915247_1641229834

​مي عمر​ تخطف الأنظار في أحدث ظهور

BeFunky-collage-2022-04-09T140534.610

تصريح صادم من زوجة ويل سميث

2015-03-25_00041

طارق لطفي يعاني من هذه الأزمة

أخبار متعلقة
379218_0

تعرف على أفضل 10 أعمال فنية في رمضان .. رامز موفي ستار يحتل هذا الترتيب

191335250_297290028613882_241507775050547169_n

صدمة متابعين مسلسل كسر عضم بعد نهاية شخصية ريان

538198Image1-1180x677_d

ابنة نوال الزغبي في أول ظهور اعلامي - فيديو

cfc9f53b651490bf4a09af00b436b50f

وفاة فنانة مصرية مشهورة - صورة

d143ac62-62ba-45a8-8b28-7f4802338293

فنانون اشتهروا في رمضان بأدوار الشر

06-04-22-980569783

ما هو أجر جان كلود فان دام الحقيقي مع رامز جلال ؟