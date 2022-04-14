ابنة سامي العدل تكشف تفاصيل وفاته في رمضان - صورة

الوكيل الإخباري - شاركت رشا ابنة الفنان المصري الراحل سامي العدل صورة له برفقة ابنتها الصغيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مستذكرةً والدها الذي غيّبه الموت في شهر رمضان عام 2015.



وأرفقت رشا العدل الصورة بالتعليق: "من الصور النادرة لـ بابا مع بنتي حبيبة في عيد ميلادها الأول.

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هي نزلت الصورة دي وقالت إنه واحشها... رمضان كله بابا، أول يوم رمضان فطرنا عند عمّي الكبير عمّو رمزي ورجعنا على البيت عندي بشنطة هدومه يومها بالليل تعب والفجر طلعنا على اول مستشفى في المهندسين بس رجعنا تاني قبل الفطار وقعد يهزّر ويقول لماما وحشتني الملوخية بتاعتك، طبعاً هي ماكدّبتش خبر وقالت له على عيني، قال لها وأنا هاجيب مشويات".

واختتمت رشا العدل تعليقها قائلةً: "ده رمضان بالنسبالنا ذكريات أليمة مزيج مع بعض الذكريات الحلوة أول يومين مع الغالي على قلوب كل اللي عرفه وبالأخص على قلبي أنا. ربنا يرحمك يا قلب قلبي... الرجاء الفاتحة والدعاء لوالدي الفنان الراحل سامي العدل".







لها