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السبت، 09-04-2022 02:28 م

فنانون اشتهروا في رمضان بأدوار الشر

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الوكيل الإخباري - يتفاعل الجمهور مع المسلسلات الدرامية في رمضان، حيث يميلون إلى تصنيف الممثلين حسب أدائهم للشخصيات التي يقدمونها.

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وتعتبر أدوار الشر من الأدوار التي تعلق في ذهن الجمهور، خاصة أن الممثل الذي يؤديها دائماً يحتاج إلى قدرات تمثيلية خاصة، لإثبات جدارته بالدور الذي يؤديه.


وفي الوقت الذي كانت فيه شخصية الشرير بالسينما أو الدراما، سابقاً، تتميز بنمطية الوجوه العابسة، والعيون الجاحظة، والحواجب الثقيلة، بتنا نرى الفنانين في الأعمال الحديثة، وسيمي الملامح، دائمي الابتسام، لكنهم يحملون مشاعر غاية في السوداوية، يطلقونها في المشاهد المؤثرة.

 

وفي السنوات الماضية، التصقت بعض الأدوار التي قدمها فنانون عديدون بذاكرة الجمهور، مثل: دور الفنانة روجينا في مسلسل "البرنس"، إذ قدمت شخصية "فدوى" الظالمة، التي تسيّر الأحداث في مصلحتها الخاصة.

 

كما كانت لدور الفنانة نجلاء بدر بصمة خاصة في مسلسل "أبوجبل"، إذ حوت شخصية "رحاب" كمية كبيرة من الغل والأنانية الظاهرة، واشترك معها في محور الشر بذات المسلسل الفنان محمود البزاوي، الذي قدم شخصية "وجيه"، الذي كان قادراً على جعل الجمهور يتعلق بشخصيته، رغم الشر الكبير بداخلها.


وفي رمضان الحالي، يجمع مسلسل "توبة"، من بطولة الفنان عمرو سعد، ثلاثة ممثلين برعوا بالسنوات الماضية في تقديم أدوار الشر، لكن مسلسل "توبة" يقدمهم بدور الشرير الذي يختلف كل واحد منهم بطريقته وأسلوبه ومصلحته.

 

الفنان محمد لطفي، الذي تميز بتقديم شخصية المعلم حسن الشرير في مسلسل "أيوب" مع الفنان مصطفى شعبان، يعود هذا العام إلى مسلسل "توبة" بشخصية الشرير أيضاً، لكنه من نوع آخر، فهو يقدم شخصية "المعلم طرزان"، الذي يسعى للسيطرة على محال "إحسان"، التي تقدم شخصيتها الفنانة صبا مبارك، بعد مرض والدها.

 

وفي نفس المسلسل، يتألق الفنان دياب في تقديم شخصية "إبراهيم"، شقيق بطل العمل الفنان عمرو سعد، الذي يخرج من السجن بعد سبع سنوات باحثاً عن شقيقه للانتقام منه.

 

وكان دياب قد تميز في السنوات الماضية بتقديم شخصية الشرير، حيث قدم في مسلسل "أيوب" شخصية "منصور"، زوج أخت مصطفى شعبان، الذي يتسبب في كل المصائب التي تحدث له، وفي مسلسل "ضد مجهول" مع النجمة غادة عبدالرازق قدم دياب شخصية شاهد زور يستخدمه أحد المحامين، ويفعل أي شيء مقابل المال، وقام بعدد من الجرائم، منها: الاغتصاب، والسرقة بالإكراه، وبرع دياب في أداء هذه الأدوار. 

 

زهرة الخليج 

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