ما هو أجر جان كلود فان دام الحقيقي مع رامز جلال ؟

الوكيل الإخباري - كثرت التحليلات والاستنتاجات والتأكيدات على ان الممثل العالمي جان كلود فاندام يتقاضى مبلغ 200 الف دولار عن الحلقة الواحدة في برنامج الكاميرا الخفية "رامز موفي ستار" الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال كعادته في شهر رمضان المبارك.

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معلومات موقع الفن أكدت ان موضوع ال 200 الف دولار غير صحيح لان ما تقاضاه لم يكن مقابل الحلقة الواحدة و إنما عن مجمل البرنامج ككل و تفيد معلومات اخرى ان البدل المالي الذي حصل عليه وصل الى اربعة ملايين دولار الى جانب مصاريف طاقم عمله الخاص.

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