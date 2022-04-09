السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

وزير العمل يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق بحادثة الاختناق في المفرق

مطالب بتوفير منصة مُوحدة للتخليص على البضائع

الأزمات:إصابات حادثة الاختناق في المفرق بين ضعيفة إلى متوسطة

توقعات بأن تتراوح اعداد الحجاج الأردنيين هذا العام بين 3500 - 4000 حاج

قرابة 2.74 مليون دينار قيمة موجودات الذهب في الأردن خلال أول شهرين من 2022

بخطوات بسيطة.. كيف يعاد ضبط الآيفون قبل بيعه مجددا؟

هيئة الطاقة تُطلق حملة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة - تفاصيل

أسعار الذهب محليا

مع الأجواء المغبرة.. الإفتاء توضح حول التبخيرة وسحب الدم في نهار رمضان

انخفاض أسعار النفط عالميا

السبت، 09-04-2022 01:00 م

ما هو أجر جان كلود فان دام الحقيقي مع رامز جلال ؟

06-04-22-980569783


الوكيل الإخباري - كثرت التحليلات والاستنتاجات والتأكيدات على ان الممثل العالمي جان كلود فاندام يتقاضى مبلغ 200 الف دولار عن الحلقة الواحدة في برنامج الكاميرا الخفية "رامز موفي ستار" الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال كعادته في شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان

 

معلومات موقع الفن أكدت ان موضوع ال 200 الف دولار غير صحيح لان ما تقاضاه لم يكن مقابل الحلقة الواحدة و إنما عن مجمل البرنامج ككل و تفيد معلومات اخرى ان البدل المالي الذي حصل عليه وصل الى اربعة ملايين دولار الى جانب مصاريف طاقم عمله الخاص.

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2232362_1649417723

كسر عضم مشاهد مؤثرة من الواقع

image

مصر.. نجل فنانة مشهورة يرتكب جريمة قتل مروعة -صور

59sdf_0

بعد كلام قصي خولي عنه...محمد رمضان يرد - فيديو

عمرو-دياب-1

من أكثر الفنانين شهرة وشعبية.. إليكم حجم ثروة عمرو دياب

472554Image1

مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية خلال تصوير جزيرة غمام

5685446-643193667

أحمد السعدني يبكي بعد عرض صورة زوجته الراحلة - فيديو

أخبار متعلقة
275962771_10216156296780778_6319766178871429779_n

وائل زيدان يرد على انتقادات جوقة عزيزة

d1fd2af0c5

إلهام شاهين ترد بقوة على هجوم مي العيدان عليها

6117796b42360412316d507b

شاهد.. ياسر جلال يثير تفاعلا بعد ظهوره في شخصية السيسي

f3e04aeb-elaosboa04732-1-scaled-1

قائمة بأبرز مسلسلات رمضان 2022.. وقنوات العرض

بببببببببببببببب

رمضان 2022.. منافسة شديدة بين 9 مسلسلات سورية - أسماء

3315c1e2-dddd-4661-94ef-f3fda2a74e37

نجوم مسلسل للموت يحتفلون بانتهاء التصوير