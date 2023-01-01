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الأحد، 01-01-2023 04:18 م

ابنة محمد رمضان تكشف عن أغنيته القادمة مع مطرب برازيلي- فيديو

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الوكيل الإخباري-كشفت كنز، ابنة الفنان محمد رمضان، عن انشغاله حاليا بتحضيرات أغنية جديدة تجمعه بمطرب برازيلي.

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جاء ذلك خلال الظهور الأول لها ولشقيقها علي مع والدهما، في حوار مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc والقناة الأولى، احتفالا برأس السنة.


وشهد ظهور كنز وعلي لقطات طريفة بينهما، عندما سألتهما منى الشاذلي عن كواليس حياتهم في المنزل.


وقال علي ابن محمد رمضان: "بنعمل موفي نايت في البيت"، لتضيف كنز: "بابا بيحبنا وبيحضنا ويشيلنا على كتفه".

وكشفت أن الأغنية الجديد التي تحبها تحمل اسم "افتكروني مجنون"، وهو ما أكده محمد رمضان.


وقام محمد رمضان بغناء جزء من الأغنية الجديدة تقول كلماته: "افتكروني مجنون، دماغي دي مجرة وبرا الكون، قالوا مش هوصل وصلت لفوق، طرت في العالي وقعت الجول".


من جهة أخرى، اعترف الفنان محمد رمضان خلال اللقاء بأنه أخطأ في الأزمة التي سببها للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الذي تم إيقافه عن عمله مدى الحياة، بعدما سمح له بتصوير فيديو دخل قمرة القيادة بإحدى الطائرات.


وقال رمضان: "كنت أتمنى القرار يكون أخف بجزاء مثلا، وكنت جاهز، وحاولت بكل الطرق أحل الموضوع قبل تحوله لقضية رأي عام".

وأعرب محمد رمضان عن استيائه من انتشار فكرة أن الطيار مات كمدا بسببه قائلا: "الأعمار بيد الله، ووفاة الطيار حصلت بعد ما كسب قضيته ضدي، وأنا بكل رضا وتسامح وصلت المبلغ المطلوب للمحكمة، لكن أعتقد المبلغ لم يعوضه على إيقافه مدى الحياة".


وتابع: "لو كان ممكن أروح لجهة عمله وأعمل أي حاجة عشان يستعيد وظيفته كنت عملتها، وما دام القضاء حكم ضدي يبقى أنا أخطأت".
على جانب آخر، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسل "العمدة" الذي ينافس به في رمضان 2023.


 

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