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الإثنين، 11-09-2023 09:31 ص

احدث ظهور للفنان أحمد رزق بخسارة كبيرة للوزن -صورة

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري أحمد رزق عن خسارته الكبيرة في الوزن، والطريقة التي اتبعها لتحقيق ذلك.

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وتحدث الفنان أحمد رزق في أحد تصريحاته التلفزيونية عن خسارته للوزن والذي صدمت الكثير من المتابعين، حيث قال: "خسرت وزني من أجل الحفاظ على صحتي، حيث التزمت بنظام غذائي لمدة 3 سنوات، والبعض استقبل هذا الأمر بالإعجاب والبعض الآخر لم ينل إعجابه".


وقال أيضا في تصريحاته عن الأعمال الجديدة التي يقدمها في الوقت الحالي: "تعاقدت على بطولة فيلم جديد، وأواصل التحضير له في الفترة الحالية، على أن أبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة".


 

ليالينا

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