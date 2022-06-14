الثلاثاء 14-06-2022
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الثلاثاء، 14-06-2022 03:20 م

احدث ظهور للفنان معتصم النهار .. صورة

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الوكيل الإخباري-نشر الممثل السوري معتصم النهار صورة جديدة له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقرأ كتاب على شباك إحدى المنازل.

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ويبدو النهار بالصورة مأخوذاً بقراءة كتاب بعنوان : Start With Why "ما معناه إبدأ بلماذا؟" وعلق على الصورة بعنوان الكتاب.


الكتاب الذي يدور موضوعه حول كيف يلهم القادة العظماء الجميع لاتخاذ القرارات، ابدأ بالسبب في طرح الأسئلة (والإجابة عليها): لماذا يكون بعض الأشخاص والمنظمات أكثر ابتكارًا وتأثيرًا وربحًا من الآخرين؟ لماذا يكتسب البعض ولاءً أكبر من العملاء والموظفين على حدٍ سواء؟ .

 

 

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