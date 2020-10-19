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الإثنين، 19-10-2020 03:47 م

احلام توجه رسالة مؤثرة لزوجها بعد نقله الى المستشفى .. صورة

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الوكيل الإخباري_ كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن دخول زوجها مبارك الهاجري إلى المستشفى دون ان تكشف عن طبيعة مرضه.

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حيث انها نشرت صورة جمعتها بزوجها وارفقتها بتعليق قالت فيه :"يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب ... ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي".


لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين تمنوا لـ الهاجري الشفاء العاجل .

 

 

 

المصدر : الفن 

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