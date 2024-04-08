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الإثنين، 08-04-2024 02:42 م

محمد رمضان يكشف التعديل الجديد لاسم فيلمه المنتظر

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الوكيل الإخباري - أعلن الفنان محمد رمضان عن تعديل جديد طرأ على اسم فيلمه المقبل الذي يتم حالياً تصويره.

وشارك رمضان عبر حسابه على انستغرام مجموعة من الملصقات التخيلية التي صممها جمهوره ترقباً لصدور الفيلم.

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وعلق رمضان عبر انستغرام قائلاً: "مبسوط من اجتهادكم وتوقعاتكم لشخصيتي في فيلم "أسد" وشكراً على التصميمات الرائعة دي.. حماسكم ده مشجعني أوي في مرحلة التحضير للفيلم".

 

وذكر رمضان أن فيلم "أسد" من إنتاج موسى أبو طالب، ‏تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

 

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