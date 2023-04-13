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الخميس، 13-04-2023 02:02 م

اختيار الفيلم التونسي بنات ألفة لـ هند صبري في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي،  اختيار الفيلم التونسي بنات ألفة، للمخرجة كوثر بن هنية ومن بطولة الفنانة هند صبري للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان. 

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وفيلم بنات ألفة، من إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وتم تصويره في تونس العام الماضي. 

وتجرى أحداث الفيلم حول قصة حقيقية لسيدة تدعى ألفة لديها أربع بنات، وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيًا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.


وعلى جانب آخر، عبرت هند صبري في بيان صحفي عن سعادتها وفخرها بوجود فيلمها في المسابقة الرسمية لمهرجان كان للمرة الأولى في تاريخها، بعد مشاركة فيلمها مع المخرجة الراحلة مفيدة تلاتلي صمت القصور في قسم نظرة َوحصوله على جائزة الكاميرا الذهبية وقتها.

 

القاهرة24

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