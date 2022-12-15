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الخميس، 15-12-2022 12:54 م

استبعاد هنري كافيل من أفلام 'سوبرمان'

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الوكيل الإخباري - أعلن النجم البريطاني الشهير هنري كافيل استبعاده من أداء شخصية البطل الخارق "سوبرمان" في أفلام "دي سي فيلمز" DC Films المقبلة.

وقال في منشور عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "عدت للتو من مقابلة مع رئيسي شركة دي سي الجددين، جيمس غان وبيتر سافران، وأحمل لكم أخبارا حزينة.. لن أجسد شخصية سوبرمان مرة أخرى. على الرغم من أن دي سي أعلنت عودتي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وذلك قبل تعيين جيمس وبيتر كرئيسين جديدين.. لكن هذه هي الحياة".

وأضاف: "لكل من وقفوا إلى جانبي خلال السنوات الماضية، دعونا نحزن معا قليلاً.. لكن كونوا على يقين بأن سوبرمان ما زال هنا، فكل القضايا التي دافع عنها ما زالت موجودة، كما أنه سيظل المثل الأعلى للكثيرين".

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وقدّم كافيل لعب دور "سوبرمان" في ثلاثة أفلام: Man Of Steel في عام 2013، وفي Batman V Superman: Down of Justice في عام 2016، وفي Justice league في عام 2017.

 

 

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