اصابة الفنان شاروخان أثناء التصوير واخضاعه لعملية جراحية -صورة

الوكيل الإخباري- تعرض نجم بوليوود شاروخان لحادث اثناء التصوير وخضع على اثره لعملية جراحية بسيطة في الولايات المتحدة الأمريكية.



وفي التفاصيل، كان الممثل هناك من أجل جلسة تصوير؛ حيث انتهى به الأمر بإصابة في أنفه، وفقاً لتقرير في ETimes.

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ويذكر أن شاروخان كان يصور مشروعاً عندما وقع الحادث. ووفقاً للمصدر، بدأ نجم بوليوود ينزف بعد أن أُصيب في أنفه ونُقل على الفور إلى المستشفى.



وبحسب ما ورد أبلغ الأطباء فريقه أنه لا داعي للقلق، وأنه طُلب منه إجراء عملية جراحية بسيطة لوقف النزيف. بعد العملية، شوهد شاروخان بضمادة على أنفه وعاد الآن إلى البلاد، يتعافى في المنزل.









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