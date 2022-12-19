اطلالة ياسمين عبد العزيز في نهائي كأس العالم من استاد لوسيل .. فيديو

الوكيل الإخباري-حضرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مباراة نهائي كأس العالم 2022 المقام حاليًا في دولة قطر، بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.

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ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو من استاد لوسيل بدولة قطر، المقام عليه مباراة نهائي كأس العالم 2022، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وعلى جانب آخر، تخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز، السباق الرمضاني المقبل 2023، من خلال مسلسل ضرب نار والذي يضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، سهير المرشدي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفى فكري.







القاهرة24