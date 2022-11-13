اعتداء على فنان اردني في مصر وحالته خطيرة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي تعرض الفنان والمخرج الأردني أشرف طلفاح الى اعتداء في جمهـورية مصر العربية.



وقال العبادي في تصريح لموقع الوكيل الاخباري بأن الفنان أشرف طلفاح يرقد على سرير الشفاء وحالته خطيرة حيث يعاني من نزيف في الدماغ وغيبوبة.



واكد بأن المعلومات وبعد اتصالات مستمرة بالسفير الأردني في مصر أمجد العضايلة تشير إلى أن الأمن المصري ما زال يحقق في الحادث ولم ترد نتائج بعد.



وتمنى النقيب للزميل الشفاء العاجل والتدخل الرسمي السريع لكشف ملابسات الحادث الأليم .

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