الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

بعد الإجراءات السعودية.. الأوقاف: نتابع أي تحديث على إجراءات العمرة

وفاة مواطن غرقاً داخل بركة اسماك في اربد

صندوق الزكاة يدفع 70 ألف دينار عن 90 غارمة

العيسوي يلتقي بمجموعة من شيوخ ووجهاء البدول في لواء البتراء

تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون في الاردن

في حادثة مؤسفة.. مُسن يتعرض لهجوم من 20 كلب ضال بوسط البلد

التربية تشكل لجنة لتحديث مواصفات أثاث المدارس

لمواجهة كورونا .. فلسطين تمدد حالة الطوارئ

التنمية : 20 ألف دينار قيمة دعم الجمعيات لعام 2021

الأمن : قوة أمنية لنقل وتأمين اسئلة التكميلي

الأربعاء، 29-12-2021 12:46 م

اعلان عمرو دياب الجديد يثير غضب المصريين

amr-diab-promo


الوكيل الإخباري - حالة من الجدل أثارها إعلان المطرب المصري، عمرو دياب، لإحدى شركات السيارات الشهيرة، إذ اعتبره الكثيرون من جمهور منصات التواصل الاجتماعي يحرض على مضايقة الآخرين ويشجع على التحرش، فما القصة؟

خلال الإعلان، يظهر عمرو دياب وهو يقود سيارة جديدة للشركة، ويكاد يصدم سيدة تعبر الطريق، إلا أنه يتوقف ويقوم بالتقاط صورة لها عن طريق السيارة التي تمتلك هذه الخاصية الجديدة، وتظهر صورة السيدة على هاتفه المحمول.

اضافة اعلان

 

هاجم جمهور "السوشال ميديا" الإعلان، واعتبره تشجيعًا لمستخدمي هذه السيارة لتصوير الآخرين دون الحصول على موافقتهم والتحرش بالفتيات، وسط تساؤلات عن كيفية السماح بوصول هذا الإعلان المسيء إلى الجمهور.

من جانبه، يقول الخبير الإعلامي، الدكتور ياسر عبد العزيز، إن صناعة الإعلانات تخوض صراعًا يتكون من طرفين، الأول يتعلق بعوامل جذب الجمهور، والآخر يتعلق باحترام المعايير الأخلاقية والمجتمعية.

ويضيف عبد العزيز لموقع "سكاي نيوز عربية": "إعلان عمرو دياب الأخير أخفق في تحقيق المعادلة الصعبة، إذ نجح في إثارة الجدل، لكنه لم ينجح في الأهم هو احترام المعايير المهنية، والترويج لمزايا المنتج المعروض على الجمهور بشكل سليم".

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة










 




 

 


 

إقرأ ايضا
mahmoud-2-1

محمود التركي يحصد 100 مليون مشاهدة لأغنيته اشمك

1-151-730x438-1-730x438

هذا ما تتمناه هند صبري في العام الجديد - فيديو

2ipj-12

تيم حسن يحيي الذكرى السنوية لرحيل حاتم علي - صورة

medium_2021-10-30-01a82315d8

كارمن لبس تنتقد شركات الإنتاج وتهدد بالإعتزال

2021-12-26_11-12-34_104509-441x320

عاصي الحلاني سيحيي حفل رأس السنة رغم وفاة شقيقته

11907304001638113312

هاني شاكر في موقف محرج بسبب كورونا - صورة

أخبار متعلقة
AMR_DIAB_-_NETFLIX_3rd_PHOTO

فيديو...عمرو دياب يطرح أغنية كتر من قربك

864967437863572

عمرو دياب يستقبل العام الجديد مع جمهور بوليفارد الرياض

20211212163115251

عمرو دياب أكثر فنان عربي استماعاً في 2021 بنصف مليار دقيقة

2353

شاهد.. وصلة رقص عمرو دياب في حفل زفاف ابن شقيق حميد الشاعري

19_2019-637059750772949345-294

شاهد...عمرو دياب يتألق مع الجمهور السعودي بحفله في جدة

2353

عمرو دياب يغازل مخرج أشهر أفلامه بـ إنت الحظ - صورة