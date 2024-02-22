الأزمات تلاحق حسام حبيب.. يوتيوب يحذف أغنية 'كدابة'

الوكيل الإخباري - استطاع المنتج والموزع الموسيقي محمد شفيق حذف أغنية "كدابة" للفنان حسام حبيب من منصة "يوتيوب"، بعد تمكنه من "إثبات سرقة اللحن الخاص بأغنية قام بإنتاجها سابقاً".



واتهم المنتج محمد شقيق صناع أغنية "كدابة" بسرقة تيمة موسيقية من أغنية "بياعة" التي أنتجها ولحنها للفنان محمود عز، وهو ما رفضه ملحن أغنية حسام حبيب، مؤكداً امتلاكه حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأغنية.

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وأوضح شفيق في حديث خاص لـ"فوشيا" أنه قدم جميع المستندات والوثائق التي تُثبت ملكيته، كمؤسس لشركة "آي كريتيف استوديوز" والفنان محمود عز، لحقوق الملكية الفكرية للأغنية، وعليها قامت منصة "يوتيوب" بحذف الأغنية.

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