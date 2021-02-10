الإعلامية مهيرة عبدالعزيز تسقط أرضا على المسرح.. وردّ فعلها صادم - فيديو

الوكيل الاخباري - تعرضت الإعلامية الاماراتية مهيرة عبدالعزيز لموقف محرج وصعب خلال دخولها على المسرح في كواليس برنامجها "أمير الشعراء".

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وظهرت الاعلامية في مقطع الفيديو المتداول لها من الكواليس وهي بكامل أناقتها ببنطال واسع وكاب قصير من الأمام وطويل من الخلف بقماش لامع ومزيّن بالريش ومشت بكعبها العالي لتتعثر فجأة وتسقط على الأرض.



وجاء سقوط مهيرة قوياً على الأرض وتأذت يدها وقدمها وبدت في غاية الانزعاج وغادرت المسرح بسرعة غير آبهة بمساعدة الحاضرين بقربها.

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