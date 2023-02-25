التعاون الثاني لهما .. كشف تفاصيل "ضرب نار" لياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "ضرب نار"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2023.



وروجت ياسمين للمسلسل، الذي يجمعها بزوجها أحمد العوضي، بطريقتها الخاصة، حيث ظهر الثنائي بملابس شعبية، إذ ظهرت ياسمين بـ "الملاية اللف"، بينما ارتدى "العوضي" جاكيت وكوفية، وعلقت ياسمين على البوستر بقولها: "ضرب نار، وإن شاء الله، هيبقى ضرب نار".

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وتجسد ياسمين، خلال المسلسل، دور فتاة شعبية من شبرا تدعى "مهرة"، فيما يجسد العوضي دور شاب صعيدي من سوهاج، ينزح إلى القاهرة، وتنشأ بينهما قصة حب خلال الأحداث.



مسلسل ضرب نار يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد ومها نصار وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل، وأحمد عبد الله محمود.



ويعتبر مسلسل "ضرب نار" هو التعاون الثاني بين العوضي وياسمين بعد الزواج، حيث قدما منذ عامين مسلسل "اللي ملوش كبير" فيما يعتبر العمل الثالث بينهما حيث قدما معاً قبل الزواج مسلسل "لآخر نفس".







لها

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