السبت 25-02-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يدشن أكبر محطة بينونة للطاقة الشمسية في المملكة

زلزال جديد في تركيا بقوة 5.3 درجة

وفاة مدير مدرسة في الزرقاء

آخر ما توقع به العالم الهولندي قبل وقوع زلزال العراق

الذهب يتراجع لرابع أسبوع على التوالي عالمياً

القوات الأوكرانية تقصف الضفة اليسرى لنهر دنيبر في خيرسون بـ49 قذيفة

ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 44218

خبراء يشيدون باستثناء وزارة العمل من قرار الإلغاء

الجيش يحبط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة

75 حالة إنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

السبت، 25-02-2023 12:55 م

التعاون الثاني لهما .. كشف تفاصيل "ضرب نار" لياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي

2021_8_20_18_26_22_955


الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "ضرب نار"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2023.

وروجت ياسمين للمسلسل، الذي يجمعها بزوجها أحمد العوضي، بطريقتها الخاصة، حيث ظهر الثنائي بملابس شعبية، إذ ظهرت ياسمين بـ "الملاية اللف"، بينما ارتدى "العوضي" جاكيت وكوفية، وعلقت ياسمين على البوستر بقولها: "ضرب نار، وإن شاء الله، هيبقى ضرب نار".

اضافة اعلان

 

وتجسد ياسمين، خلال المسلسل، دور فتاة شعبية من شبرا تدعى "مهرة"، فيما يجسد العوضي دور شاب صعيدي من سوهاج، ينزح إلى القاهرة، وتنشأ بينهما قصة حب خلال الأحداث.


مسلسل ضرب نار يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد ومها نصار وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل، وأحمد عبد الله محمود.


ويعتبر مسلسل "ضرب نار" هو التعاون الثاني بين العوضي وياسمين بعد الزواج، حيث قدما منذ عامين مسلسل "اللي ملوش كبير" فيما يعتبر العمل الثالث بينهما حيث قدما معاً قبل الزواج مسلسل "لآخر نفس".

 


 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11111

مصدر ينفي عمل مرتقب لأحمد حلمي مع هنا الزاهد

WhatsApp Image 2023-02-25 at 13.57.01

بالفيديو .. ظهور مؤثر لنجل الفنان شادي زيدان خلال الجنازة

ma1_0

ما حقيقة تعرض الفنانة مي عمر لوعكة صحية ؟ -صورة

995

شاهد كيف اوفى تركي ال الشيخ بوعده وحقق امنية طفل .. وهكذا علقت اصالة

439879Image1

بدموع عيونهم .. اشقاء شادي زيدان يصلون للمستشفى لاستلام جثمانه -صور

22

شاهد .. آخر ظهور لشادي زيدان قبل وفاته

أخبار متعلقة
5848780_1626976904

ياسمين عبد العزيز تسخر من عمليات التجميل بفيديو طريف