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الثلاثاء، 15-08-2023 10:40 ص

التعليق الأول لبسمة بعد طرح برومو فيلم "أولاد حريم كريم"

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الوكيل الإخباري- روّجت الفنانة بسمة لفيلم "أولاد حريم كريم"، بعدما طرحت الشركة المنتجة للفيلم البرومو الرسمي الخاص به تمهيداً لعرضه في دور السينما  في ٣٠ آب (أغسطس) الجاري.

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ونشرت بسمة البرومو عبر صفحتها الشخصية في موقع "إنستغرام"، وعلّقت عليه قائلةً: "استنيت ١٨ سنة عشان أعرف دينا مندور حصل إيه في حياتها".

فيلم "أولاد حريم كريم" هو بطولة نجوم الجزء الأول: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، وتحل الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة شرف فيه، ويشارك في الفيلم من نجوم الجزء الثاني عمرو عبد الجليل وبشرى، ومجموعة من النجوم الشباب بينهم: تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وهو تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

 

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