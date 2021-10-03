الأحد 03-10-2021
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الأحد، 03-10-2021 11:20 ص

التعليق الأول من والد بريتني سبيرز بعد خسارته الوصاية عليها

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الوكيل الإخباري - علّق جايمي سبيرز لأول مرة على خسارته الوصاية على ابنته النجمة العالمية بريتني سبيرز، قائلا : "خسارتها وليست خسارتي"، وذلك بعد 13 سنة من الوصاية، اذ كانت قد اتخذت محكمة في لوس أنجلوس قراراً بسحب الوصاية المفروضة على بريتني سبيرز من والدها جايمي، نزولاً عند رغبة المغنية بالتحرر من والدها، معتبرة أن هذا القرار الصادر منذ عام 2008 "انتهاك" لحقوقها.

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واعتبرت القاضية برندا بيني في جلسة المحكمة أن الأب يجب أن يسلم إدارة شؤون ابنته المالية إلى خبير محاسبة في أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن هذا القرار غير قابل للطعن.

 

المصدر - الفن 

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