الجمهور يتفاعل مع صورة عفوية لأحمد حاتم ونجله

الوكيل الإخباري- شارك الفنان أحمد حاتم صورة لطفله الرضيع في أحدث ظهور له عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

اضافة اعلان



وظهر حاتم في الصورة مع ابنه من دون أن يكشف عن ملامحه، وهو الظهور الأول لهما معاً، حيث من المعروف عن أحمد حاتم حرصه الدائم على إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن أعين الإعلام، ومن النادر جداً أن يظهر مع زوجته في أي مناسبة، سواء اجتماعية أو فنية.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي تظهر حرص وإهتمام أحمد بإبنه وحرصه على ممارسة دوره كأب في كل الأوقات، ونالت الصورة اعجاب الآلاف من متابعيه وتم تداولها بكثافة وأثنوا على طرافتها وعفويتها في التعامل مع حياته الشخصية والفنية.







لها