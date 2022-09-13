الثلاثاء 13-09-2022
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الثلاثاء، 13-09-2022 07:34 ص

الحكم على سامو زين بالسجن لعامين وغرامة مليون جنيه

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الوكيل الاخباري - قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار معتز صادق، الإثنين، بمعاقبة أسامة الأبرص، المعروف بـ سامو زين، بالسجن سنتين، وكفالة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتهرب من سداد مليون و300 ألف جنيه مصري للضرائب.

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وقضت المحكمة بتغريم سامو زين نفس قيمة مبلغ التهرب والمصروفات وكشفت عريضة القضية رقم 135 لسنة 2022 جنح التهرب الضريبي، أن الفنان السوري سامو زين تهرب من سداد مبلغ 1.397.393 جنيها مصريا للضرائب.


يذكر أن سامو زين كان قد تعرض لموجة إنتقادات حادة بعد أن ظهر بروب الإستحمام وهو يروج لأغنيته الجديدة.

 

الفن


 




 

 


 

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