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السبت، 02-04-2022 03:17 م

الحلقة الأولى من «المداح 2» بطولة حمادة هلال تتصدر الترند-فيديو

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الوكيل الإخباري-تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا وجمهور الدراما الرمضانية مع أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "المداح 2 – أسطورة الوادي" للممثل المصري حمادة هلال، بعد عرضها أمس على شاشة قناة "mbc مصر"، وتصدرها التريند .

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ونشر حمادة هلال، البوستر الرسمي للعمل، عبر حسابه الخاص، وعلّق عليه قائلاً :«الحمد لله والشكر لله.. الحلقة الأولى من مسلسل المداح أسطورة الوادي تريند تويتر وفيسبوك.. مدد يا رب».


الجزء الجديد من "المداح" يستكمل قصة "صابر" بعد أن يتخلص من كل كتب السحر أملاً في اكتشاف الحقيقة، ولكنه يتعرض للكثير من الأحداث والمُفاجآت، ويضطر خلال الأحداث للسفر إلى الوادي في مرسي علم في محاولة منه للوصول إلى ما يتم تدبيره له في الخفاء.


وأكد حمادة هلال إلى أن طبيعة قصة المُسلسل شائكة جداً وتقترب من مناطق غير تقليدية وغير مسبوقة، وهو ما تطلب من كل فريق العمل أن يتعامل بحذر ودقة مع كل كلمة وكل مشهد وهو ما سيلمسه المُشاهد في التفاصيل المُختلفة خلال الأحداث.


مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، أحمد بدير، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض على قناة "mbc مصر"، في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" في تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

 

 

 

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