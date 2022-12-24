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السبت، 24-12-2022 03:20 م

الصور الأولى من كواليس مسلسل منى زكي "تحت الوصاية"

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الوكيل الإخباري-بدأت الفنانة منى زكي في تصوير أول مشاهدها من مسلسل "تحت الوصاية"، حيث توجهت هي وفريق العمل إلى مدينة عزبة البرج في دمياط لبدء التصوير داخل إحدى ورش الصناعة وبناء السفن الشهيرة بعزبة البرج.

وتواجد عدد كبير من أهالي العزبة ، من الصيادين في مكان تصوير أحد المشاهد، لالتقاط الصور مع فريق العمل وعلى رأسهم منى زكي.

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وظهرت منى في الصور الأولى لكواليس العمل وهي تقف على سلم خشبي تدهن أحد مراكب الصيد، وسط الجمهور.


وتدور أحداث مسلسل "تحت الوصاية" المقرر عرضه في رمضان المقبل، في إطار مجتمعي لمناقشة عدة ملفات وتسليط الدور على حياة الصيادين وأيضاً صناع السفن داخل مدينة عزبة البرج.

 


 


 


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