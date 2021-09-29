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الأربعاء، 29-09-2021 11:36 ص

الفنانة روان بن حسين تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور

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الوكيل الإخباري - أبهرت الفنانة الكويتية روان بن حسين متابعيها بأحدث ظهور لها بصور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وأطلت بلوك لافت إذ إرتدت جينز وجاكيت باللون الزهري وكعب باللون الأزرق الفاتح.


ولاقت إطلالة روان إعجاب عدد كبير من متابعيها وأثنى الكثيرين على جمالها وأناقتها في حسن إختيار ملابسها.


وكانت روان قد أطلقت مؤخرا أغنيتها الثانية بعنوان "لا تغنيلي" من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم، توزيع نور هاشم، ميكس وماسترينغ طيف عادل.

 

 

المصدر - الفن 

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