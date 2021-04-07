الأربعاء 07-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الصحة لـ الوكيل : ضوابط وشروط لعودة الحياة الى طبيعتها يجب ان تتحقق

خبير زلازل لـ الوكيل : لن تتأثر المملكة بهزة أرضية

أسعار الذهب الأربعاء 7/4/2021

أمانة عمان لـ برنامج الوكيل : خدمة الدليفري اختيارية للتاكسي والسرفيس

وفيات الأربعاء 7/4/2021

مضيفة تطرد عائلة من الطائرة في أمريكا

المعونة :دعم نقدي لـ 60 ألف أسرة إضافية الشهر الحالي

الفنانة عبير عيسى في العناية الحثيثة

مطالبات عبر برنامج الوكيل بالسماح للمواطنين بأخذ مطاعيم كورونا يوم الجمعة

التربية تنشر تفاصيل هامة حول شكل امتحان التوجيهي

الأربعاء، 07-04-2021 10:11 ص

بعد إصابتها بفيروس كورونا

الفنانة عبير عيسى في العناية الحثيثة

ه
الفنانة عبير عيسى - أرشيفية


الوكيل الإخباري -كشفت الفنانة الأردنية عبير عيسى عن مُستجدات حالتها الصحية ، بعد إصابتها بفيروس كورونا .

اضافة اعلان
 

وأشارت الفنانة عيسى ، لـ"الوكيل الإخباري" أنها تتواجد في قسم العناية الحثيثة ، حيث تتلقى العلاج اللازم في أحد مستشفيات العاصمة عمّان .

 

ولفتت أن حالتها العامة "جيّدة" ، إلا أن هنالك تغيرا في صوتها، مشيرة أنّها "أفضل حالا عما كانت عليه".

 

وطالبت من الأردنيين ، الدعاء لها بالشفاء والعودة إلى الشاشة والاستمرار في "التمثيل" ، ووجّهت رسالة مفادها الإلتزام بالإجراءات الوقائية ، كارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي، وعدم التهاون بالفيروس .


وعبير عيسى ، ممثلة أردنية من مواليد عام 1961 في عمان ، بدأت مسيرتها الفنية عام 1977 بعدما عُرض عليها مدير المؤسسة للإذاعة والتلفزيون دور البطولة في أحد المسلسلات التي صورت في اليونان، ثم بطولة مسلسل ”وعاد الحب“ عام 1987، وقدّمت العديد من الأعمال في المسرح والسينما والدبلجة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e8886172-2da9-4503-a77e-123c70656ebc

فنان مصري شهير يعمل سائقاً لمروره بضائقة مالية.. شاهد

20210126113146304

إصابة الفنانة روبي بفيروس كورونا.. وهذه حالتها الصحية

169555483_1840449902797837_7026548432696188202_n

والد الفنانة امل الدباس في ذمة الله

1 (1)

مفاجأة من صناع مسلسل مصري بعد أيام من قرار إيقاف التصوير

20200404050324324

الفنان عمر العبداللات يصدر 'وتستمر المسيرة' قريبا

267775_original

الموت يفجع الفنانة المصرية فريدة سيف النصر