الفنانة عبير عيسى في العناية الحثيثة

الوكيل الإخباري -كشفت الفنانة الأردنية عبير عيسى عن مُستجدات حالتها الصحية ، بعد إصابتها بفيروس كورونا .

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وأشارت الفنانة عيسى ، لـ"الوكيل الإخباري" أنها تتواجد في قسم العناية الحثيثة ، حيث تتلقى العلاج اللازم في أحد مستشفيات العاصمة عمّان .

ولفتت أن حالتها العامة "جيّدة" ، إلا أن هنالك تغيرا في صوتها، مشيرة أنّها "أفضل حالا عما كانت عليه".

وطالبت من الأردنيين ، الدعاء لها بالشفاء والعودة إلى الشاشة والاستمرار في "التمثيل" ، ووجّهت رسالة مفادها الإلتزام بالإجراءات الوقائية ، كارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي، وعدم التهاون بالفيروس .



وعبير عيسى ، ممثلة أردنية من مواليد عام 1961 في عمان ، بدأت مسيرتها الفنية عام 1977 بعدما عُرض عليها مدير المؤسسة للإذاعة والتلفزيون دور البطولة في أحد المسلسلات التي صورت في اليونان، ثم بطولة مسلسل ”وعاد الحب“ عام 1987، وقدّمت العديد من الأعمال في المسرح والسينما والدبلجة.





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