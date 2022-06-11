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السبت، 11-06-2022 04:26 م

الفنان آدم يشوق الجمهور لأحدث أعماله

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الوكيل الإخباري-نشر الفنان اللبناني آدم فيديو جديد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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ومن خلال الفيديو، شوّق آدم المتابعون لأغنيته الجديدة، حيث نشر مقطع صغير منها، كما كشف أنها ستكون باللهجة العراقية،وتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.


والأغنية التي كشف آدم عن اسمها "أول واحد"، من كلماته، ألحان مصطفى الرباعي، توزيع حسام الدين، وإخراج شركة وبعد.


وقد تفاعل المتابعون مع هذا الإعلان، حيث أبدو تشوقهم الكبير لها، خاصة أن آدم مختفي عن الأنظار بعض الشيء في الفترة الأخيرة، وأكدوا ثقتهم باختيارا آدم كما عودهم دائما.

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